Bayamo: aportes del pueblo a proyecto de constitución

La miembro del Buró Político, Teresa Amarelle Boué, destacó en Bayamo la participación del pueblo en la consulta del Proyecto de Constitución y sus aportes, propuestas de modificaciones y adiciones a ese documento.

La secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, asistió al análisis del texto, en el Comité de Defensa de la Revolución ONCE, de la Circunscripción 67, en el reparto Antonio Guiteras de Bayamo.

Teresa Amarelle dijo que los verdaderos constituyentistas son los cubanos, al hacer propuestas que se tendrán en cuenta y generarán cambios en el Proyecto, lo que es un aporte extraordinario del pueblo por ser la inteligencia colectiva lo más importante.

Precisó que la FMC está contenta con el texto constitucional, pues refrenda todos los derechos de las mujeres, y amplía y flexibiliza otros que tienen las cubanas y sobre todo las familias.

