Bayameses recuerdan entrada de Fidel a Bayamo

Bayamo, Granma.- A las 4 de esta tarde arriban a la Plaza de la Revolución de Bayamo, pioneros y jóvenes que reeditan la entrada de Fidel a esa ciudad al frente de la Caravana de la Libertad, hace hoy 59 años.

A la llegada de los nuevos caravanistas le seguirá un acto, frente a la Sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular, otrora Ayuntamiento, desde cuyos balcones el líder de la Revolución les habló a los bayameses.

En ese lugar, Céspedes firmó el decreto de la abolición de la esclavitud en Cuba, al permanecer Bayamo libre del colonialismo español, hecho del que se cumple este año el aniversario 150.

Fidel se dirigió a los bayameses desde los balcones del Museo Casa Natal de Céspedes el 19 de Diciembre de 1986, y hace más de 1 año el cortejo fúnebre del invicto Comandante pasó por la bayamesa Plaza de la Revolución.

