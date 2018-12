Baja extratropical afectará el occidente de Cuba

El Instituto de Meteorología dio a conocer el Aviso especial No.1 que informa que una baja extratropical se formó esta mañana sobre el estado norteamericano de Texas y se intensificará rápidamente a medida que se desplace al este por el sur de los EE.UU. y la porción norte del golfo de México.

La extensa circulación de esta baja extratropical afectará la mitad occidental de Cuba, con vientos algo fuertes del sur entre 30 y 45 kilómetros por hora con rachas superiores en las provincias occidentales y la Isla de la Juventud, desde la madrugada de este jueves 20.

Añade que esta situación ocasionará marejadas en el litoral sur occidental, sur de la Isla de la Juventud y Cienfuegos, con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas bajas de la costa sur desde Pinar del Río hasta Matanzas.

El frente frío asociado a la baja, se aproximará al extremo occidental de Cuba en horas de la noche de mañana jueves y estará precedido por una línea de actividad de chubascos y tormentas, con posible tiempo severo desde la tarde del jueves.

Con el avance de este sistema los vientos girarán al oeste en la madrugada del viernes 21 y es posible que persistan por un periodo de aproximadamente 24 horas.

Esto ocasionará fuertes marejadas en la costa norte de la región occidental, desde la mañana del día 21 y se producirán inundaciones costeras fuertes en zonas bajas de este litoral, incluyendo el malecón habanero.

Un próximo aviso especial será emitido en caso de ser necesario.

