Aviso número 2 sobre depresión tropical

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informa que la depresión tropical número 14 se aproxima lentamente al canal de Yucatán y ha mantenido durante la mañana de este domingo su movimiento lento hacia el norte.

Meteorología informa que en las imágenes del satélite se muestra el sistema mejor organizado, aunque todavía las áreas de lluvias fuertes se mantienen hacia el este del centro.

Añade la nota del tiempo que los vientos máximos sostenidos de la depresión son de 55 kilómetros por hora, con rachas superiores y la presión central de mil 4 hectoPascal.

Al mediodía de hoy, el centro de la depresión tropical número 14 se estimó en los 19. 3 grados de latitud Norte y los 86. 9 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa al sur de Cozumel, México y al suroeste del Cabo de San Antonio, provincia de Pinar del Río.

El Instituto de Meteorología anuncia que la depresión tropical número 14 se desplaza lentamente al norte a unos 9 kilómetros por hora, e incrementará gradualmente su velocidad de traslación, organización e intensidad.

Esa depresión pudiera convertirse en la tarde o noche de este domingo en la tormenta tropical Michael, y cruzará durante el día de mañana lunes por el canal de Yucatán.

Para Cuba la influencia principal de ese sistema serán las áreas de lluvias, que desde la tarde de este domingo afectarán el occidente del país, donde pueden llegar a ser fuertes e intensas en la provincia de Pinar del Río y el municipio especial de Isla de la Juventud.

Con la cercanía de esa depresión tropical al extremo occidental, se incrementarán los vientos en zonas del sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, donde se producirán marejadas con peligro para embarcaciones menores.

(Visited 1 times, 26 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.