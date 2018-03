Avanzan proyectos relacionados con las telecomunicaciones

Las tecnologías de la información y las comunicaciones están en todas partes y es innegable su impacto en la economía y la sociedad, afirmó el director de la Oficina Internacional de Normalización de las Telecomunicaciones, Chaesub Lee.

En conferencia de prensa, durante la Convención Informática 2018, destacó que el trabajo de Agencia está en seguir desarrollando la información desde los móviles y redes sociales.

Expresó que se continúa trabajando en el proyecto de ciudades inteligentes, con más de 50 urbes en todo el mundo, que busca garantizar la apertura e interoperatividad.

El director de la Oficina Internacional de Normalización de las Telecomunicaciones dijo que lo más importante es que desde su historia y cultura, esas ciudades logren mejoras en cuanto a la eficiencia con que funcionan.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.