Audiencia pública contra el bloqueo en universidad de Camagüey

Alumnos y profesores de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz participan en una Audiencia Pública, para denunciar los daños ocasionados por el bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba.

Convocado por la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional de Poder Popular, el encuentro cuenta con la presencia de Santiago Lajes Choy, rector de la casa de altos estudios y diputado al Parlamento cubano.

En la reunión participan las facultades de Electromecánica, Ciencias Aplicadas a la Industria, Construcciones, y la de Informática y Ciencias Exactas, de las más afectadas por la política genocida.

Además de demostrarse sus efectos en el desarrollo del proceso docente educativo y otras áreas claves de la vida universitaria, en el foro se explicarán los perjuicios que ocasiona en las diferentes esferas de la sociedad.

