Asistió Díaz-Canel a la puesta en escena de Oficio de Isla

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel asistió en la noche del lunes a la puesta en escena de la obra teatral Oficio de Isla, dirigida por el conocido dramaturgo Osvaldo Doimeadiós y que se adentra en las esencias de Cuba como nación.

Una obra que nos da respuestas desde la historia de nuestra isla. Humor inteligente que nos hace disfrutar y pensar. Una excelente puesta en escena, escribió en su cuenta en Twitter el mandatario cubano, quien al compartir con los actores dijo que la puesta, que saca a flote las esencias de Cuba, debieran verla muchos más cubanos.

Oficio de Isla es una producción del Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE), el Centro Promotor de Humor (CPH) y otras instituciones cubanas y extranjeras que se estrenó en octubre de 2019 bajo la dirección de Osvaldo Doimeadiós, con la participación de decenas de actores, músicos y especialistas y que trajo a escena un texto original del cineasta Arturo Soto.

Oficio de Isla es un digno homenaje a La Habana, a nuestra patria, a nuestros más profundos sentimientos patrióticos y nacionalistas. Nos invita a revisar lo más hondo de nuestras luchas y nos trae de vuelta a la actualidad, con un lenguaje claro, diáfano, por momentos hilarante, tal como es el cubano.

