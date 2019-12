Asisten Raúl y Díaz-Canel a sesiones del Parlamento

La Habana, Cuba. – Con la presencia del Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, inició en La Habana, el Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El presidente del Parlamento, Esteban Lazo, expresó que la asistencia de otros destacados jefes históricos de la Revolución cubana, hacen sentir la impronta de nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuyas ideas nos siguen guiando.

Envió una felicitación a los estudiantes universitarios por el Aniversario 97 de la creación por Julio Antonio Mella de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Los diputados reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana, dedicaron un minuto de silencio por el fallecimiento del destacado revolucionario Faure Chomón Mediavilla, el pasado 5 de diciembre.

El Presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, resumió la labor de las comisiones permanentes en el segundo semestre del año, periodo en que brindaron especial atención a la planificación del trabajo y la preparación de los diputados para el cumplimiento de sus funciones.

En la etapa, los parlamentarios realizaron 46 acciones de fiscalización a políticas aprobadas y asuntos de alto impacto en la población, entre ellos Programa de la Vivienda, la cadena Puerto-Transporte-Economía Interna, y el cumplimiento de la Ley de Inversión Extranjera.

Pasaron revista a los acuerdos adoptados entre los que destacan la aprobación de la Ley Electoral, Ley de Símbolos Nacionales, Ley de Pesca y la elección de los miembros del Consejo de Estado.

En la etapa participaron intencionadamente en el Segundo proceso de Rendición de Cuentas, y dieron seguimiento a la atención y solución a los planteamientos del pueblo.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, recordó ante el Parlamento las restricciones adicionales que se han enfrentado este año como consecuencia del bloqueo, arreciado por la administración Trump.

En una sesión a la que asisten el Primer Secretario del Partido, Raúl Castro, y el presidente Miguel Díaz-Canel, el ministro dijo que para Cuba el año ha estado marcado por el recrudecimiento del bloqueo que desde hace más de medio siglo nos impone Estados Unidos.

Gil subrayó que a ese reto, el país respondió con más unidad y sin aplicar medidas neoliberales, y contrario a ello se convocó al ahorro, no solo para resistir, sino para continuar invirtiendo en desarrollo.

Sabemos que hay muchos problemas propios por resolver y que está en nuestras manos que la economía aporte más riquezas, pero ¿cuánto más hubiéramos podido hacer si no fuera por el bloqueo?, subrayó.

En medio de las limitaciones y gracias al esfuerzo del pueblo, se estima que la economía no decrezca este año, lo que constituye una prueba de la capacidad de resistencia y de las reservas internas que tenemos , dijo Alejandro Gil en el Parlamento.

El ministro de Economía y Planificación adelantó que al cierre del año y cuando se disponga de la información final de los resultados de los principales indicadores económicos, se informará el comportamiento del Producto Interno Bruto.

Gil recordó que este año se aprobaron decisiones para impulsar a la economía, entre las que citó el aumento salarial al sector presupuestado, el inicio de ventas en divisas y 28 medidas para fortalecer a la empresa estatal socialista.

Como se ha informado, se continuarán evaluando e implementando medidas, que dentro de lo aprobado en la actualización de nuestro modelo económico, contribuyan al impulso de la economía, subrayó.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, adelantó ante los diputados que para el próximo año se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto en el entorno del uno por ciento.

GIL llamó a enfocarnos en lo que depende de nosotros; buscar soluciones, no justificaciones, ahorrar, destrabar, porque, agregó, pensar siempre como país es el camino que nos conducirá por la senda del desarrollo y la garantía de la elevación gradual, pero constante de la calidad de vida de nuestro pueblo.

En una sesión parlamentaria a la que asisten Raúl y Díaz-Canel, el ministro afirmó que la tarea es difícil, pero contamos con un pueblo dispuesto a enfrentar el reto y una vez más a salir victorioso, y en ese sentido señaló que a más agresión, pondremos más unidad y a más bloqueo, más Socialismo.

El mensaje para el imperio es que no podrá detenernos, continuaremos avanzando y vamos por más, subrayó.

Al intervenir en el Parlamento, la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, presentó a los diputados un estimado de la ejecución del Presupuesto del Estado este año, que -dijo- asumió importantes retos, entre ellos los financiamientos para recuperar casi la totalidad de los inmuebles afectados por el tornado que azotó La Habana.

Precisó que no se cumplió el plan de ingresos, por lo que se adoptan medidas encaminadas a una gestión racional de los recursos, bajo la premisa de que no se puede gastar más de lo que se ingresa.

Sobre el Presupuesto del Estado para 2020, Bolaños subrayó que enfatiza su histórico carácter social, al financiar los servicios básicos, como muestra de la voluntad del gobierno de resolver los problemas del pueblo.

Destacó que su contenido fue ampliamente analizado en cada comisión parlamentaria, previo a su presentación y aprobación hoy.

A pesar del recrudecimiento de bloqueo, no se cerrarán escuelas, círculos infantiles, universidades ni centros de salud , aseguró la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, al presentar a los diputados el proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para 2020.

Ejemplificó con sectores, como la educación, al que se dedica el 24 por ciento del Presupuesto, a la salud el 28 por ciento, además de una cifra superior a los 5 mil 600 millones de pesos para inversiones en programas priorizados.

En un contexto de las limitaciones financieras, es necesario que el Presupuesto se caracterice por maximizar la recaudación de los ingresos, y se enmarque en los gastos planificados, subrayó Bolaños.

Significó que defender y contribuir a su satisfactoria ejecución es pensar como país, y compartir un presupuesto inclusivo en el que -remarcó- es fundamental la participación popular.

Ha sido un año tenso pero supimos derrocar los planes del imperio , afirmó la parlamentaria santiaguera Sara Mengana, quien agradeció la información brindada sobre la ejecución de la economía en este año y el plan del sector para el próximo calendario.

El joven Danhiz Díaz, de La Habana, destacó entre las prioridades del presupuesto del Estado para 2020 el aporte de la academia y el vínculo universidad-empresa.

Durante el debate, la capitalina Lourdes Rodríguez planteó buscar mecanismos tecnológicos para conocer de aquellas personas que salen del país y no regresan, y continúan recibiendo la canasta básica familiar.

Al respecto, la diputada Betsy Díaz, Ministra de Comercio Interior, explicó que el jefe de núcleo es el responsable de dar la baja, pero abogó por determinar el tiempo mínimo para que una persona que salga del país sea eliminado del Registro de Consumidores.

En otro momento del debate de la sesión legislativa, a la que asisten Raúl y Díaz-Canel, el diputado Yusuam Palacio, de Holguín, destacó que Cuba se ha mantenido de pie ante una situación compleja en el mundo.

El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, significó que la ley de presupuesto del estado para el próximo año respalda más del 42 por ciento de los gastos de la atención primaria de salud, y posibilita garantizar la estabilidad epidemiológica.

Ena Elsa Velázquez, Titular de Educación, exhortó a cuidar cada instalación reparada, en tanto Elba Rosa Pérez, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente compartió que el presupuesto dedicado a la actividad del sector ha crecido en los últimos años.

La parlamentaria Leyani Mesa reflexionó sobre el papel de las asambleas municipales para el cumplimiento del plan de la economía en cada territorio.

Rodrigo Malmierca afirmó ante el parlamento que debemos enfrentar el bloqueo con un mejor trabajo, y reconoció las deficiencias y demoras en los procesos negociadores y la aprobación de los trámites relacionado con la inversión extranjera.

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera informó que en enero se pondrá en práctica la Ventanilla Única de la Inversión Extranjera, que agilizará los trámites.

Jose Ángel Fernández, diputado por Santiago de Cuba, significó que el bloqueo es real, pero lo hemos burlado, y ponderó cuánto el pueblo ha demostrado su confianza en la dirección del país, al tiempo que ratificó el compromiso de los jóvenes universitarios.

La parlamentaria Susely Morfa resaltó la voluntad de la juventud de acompañar al país en las circunstancias que sean, porque, agregó, el futuro de Cuba seguirá contando siempre con las manos de sus jóvenes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.