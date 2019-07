Asisten Raúl y Díaz-Canel a Sesión Plenaria del Parlamento

Con la presencia del Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tiene lugar este sábado el tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura.

En el Palacio de Convenciones de La Habana, los diputados al Parlamento que preside Esteban Lazo, analizan hoy los proyectos de leyes de Pesca, Símbolos Nacionales y Electoral, para su posterior aprobación.

La agenda de esta jornada también prevé la elección del Consejo Electoral Nacional como órgano permanente, en consonancia con lo dispuesto en la Constitución proclamada el pasado 10 de abril.

A esta sesión plenaria de la Asamblea Nacional los legisladores llegan luego de intensos días de trabajo, en los que examinaron temas de impacto en la vida cotidiana de la población cubana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.