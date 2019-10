Asiste Vicepresidente de Cuba a ceremonia de entronización de Emperador japonés

Tokio, Japón. – Roberto Morales Ojeda, vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, asistió a la ceremonia de entronización del emperador de Japón, Naruhito.

El perfil en Twitter de la Embajada de Cuba en esa nación asiática, informó que el Palacio Imperial de Tokio acogió a cerca de 200 delegaciones de dignatarios y altos representantes de los cinco continentes.

La ceremonia de entronización del emperador número 126 de la tierra del sol naciente, heredero de la casa real más antigua del mundo, constituye el equivalente europeo de la coronación de un monarca, explica el sitio web oficial de la diplomacia cubana en ese país.

Naruhito, proclamado emperador el pasado 1ro de mayo, sustituye en sus funciones a su padre Akihito, considerado ahora Emperador Emérito, quien abdicó a su favor un día antes, y cuyo reinado había iniciado en 1990.

