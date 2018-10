Asiste Ramiro Valdés al acto por aniversario 60 del Frente Norte de Las Villas

Con la presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se efectuó el acto central por el aniversario 60 del Frente Norte de Las Villas.

En el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos, sitio espirituano integrado por la plaza, el museo y el mausoleo que guarda los restos de los caídos durante la guerra de liberación nacional, tuvo lugar la ceremonia.

Al acto asistieron representantes de los combatientes y colaboradores del Frente Norte en Sancti Spíritus, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y del pueblo de Yaguajay.

El 7 de octubre de 1958, tras varios días de marchas y de burlar la soldadesca de Batista, arribó Camilo y la Columna número 2 Antonio Maceo al hoy norteño municipio espirituano para consolidar la guerra en el occidente por órdenes de Fidel.

