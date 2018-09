Asiste primer vicepresidente cubano a las actividades conmemorativas por los 70 años de la República Popular Democrática de Corea

El primer vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa asistió a la gala por el aniversario 70 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea.

Valdés Mesa acompañó al miembro del Buró Político del Partido del Trabajo de Corea y titular del parlamento Kim Yong Nam en el acto solemne que recordó momentos trascendentales de la historia del país asiático desde 1948 hasta la actualidad

Este domingo los dignatarios que asisten a la celebración de los 70 años de la República Popular Democrática de Corea participaron en una gran parada militar y un desfile popular en la Plaza Kim IL Sung en Pyongyang

Esta es la segunda visita del primer vicepresidente cubano a Corea Democrática desde que hace 2 años compartiera con los máximos dirigentes del Partido del Trabajo de Corea los resultados del VII Congreso del Partido Comunista de nuestro país.

