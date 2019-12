Asiste Presidente de Cuba al acto por 60 aniversario del MINREX

La Habana, Cuba. – En la tarde de hoy el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asiste al acto por el 60 aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Minrex, en la Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En el acto, también, están presentes José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista de Cuba; Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

Además, acuden al acto ministros y representantes de organizaciones del estado y el gobierno, de la sociedad civil y las organizaciones políticas y de masas, trabajadores de la cancillería y estudiantes y profesores del Instituto Superior de Relaciones Exteriores Raúl Roa García.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.