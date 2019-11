Asiste Presidente de Cuba a gala del Ballet de San Petersburgo

La Habana, Cuba. – Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, asiste a la gala del Ballet de San Petersburgo, en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, incluida en el programa de actividades que realiza la ciudad rusa en homenaje al aniversario 500 de la capital cubana.

En la presentación artística también están presentes Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, y autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en La Habana.

La gala se realiza bajo la dirección artística de Yuri Smekálov, solista del Teatro Mariinski, quien danzará durante la velada en dos de las obras del repertorio.

Destacadas agrupaciones como el Teatro Mijáilovski, el propio Mariinski, así como el Bolshoi de Moscú, llegan a las tablas de la Sala García Lorca, representadas a través de 10 bailarines, como parte de un intercambio cultural entre las dos ciudades.

