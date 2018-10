Asiste Presidente Cubano a clausura de Conferencia de Informáticos

Con la presencia del Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tiene lugar en el capitalino Palacio de las Convenciones la clausura de la Primera Conferencia Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba.

Esta mañana, los delegados a la cita fueron actualizados sobre las proyecciones de desarrollo de la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones, como parte de los procesos de informatización de la sociedad.

La Presidenta Ejecutiva de ETECSA, Mayra Arevich, explicó que para la apertura del servicio de internet en el móvil se han instalado 710 nuevos sitios 3G, cubriendo el 65 por ciento de la población.

En la jornada final de la cita, Arevich destacó que al cierre de agosto el servicio de nauta hogar tiene presencia en 150 municipios.

