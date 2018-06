Asiste presidente cubano a inauguración de nueva sede del Instituto de Hematología e Inmunología

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel asistió al acto de apertura de la nueva sede en el Vedado capitalino del Instituto de Hematología e Inmunología Doctor José Manuel Ballester, un sueño de muchas generaciones de científicos y trabajadores.

El segundo secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura cortó la cinta que dejó inaugurada la institución, la cual prestigia con sus resultados al sistema nacional de salud por su desempeño en la atención médica especializada.

La directora del Instituto de Hematología e Inmunología, Consuelo Macías, reiteró el compromiso por lograr y mantener los servicios de excelencia para la salud de nuestro pueblo.

Agradeció al Ministerio de Salud Pública su visión y apoyo para realizar la obra de primer nivel por su alcance, tecnología e infraestructura, y a constructores e inversionistas.

En la inauguración de la nueva sede del Instituto de Hematología e Inmunología Doctor José Manuel Ballester, su directora, Consuelo Macías, destacó que a la institución, fruto del pensamiento estratégico de Fidel, la distingue la historia de los resultados alcanzados en la ciencia.

En presencia del presidente cubano, Miguel Díaz Canel, la experta mencionó entre los logros la creación y fortalecimiento del Programa de Atención Integral al Paciente Hemofílico, así como la terapia regenerativa con células madre hematopoyéticas adultas que se ha extendido a diferentes especialidades y al resto del país.

Refirió entre las proyecciones para los próximos cinco años elevar el nivel de curación de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica hasta un 90 por ciento y la creación de un banco de células de cordón umbilical en el país para el desarrollo del trasplante.

Díaz Canel junto al segundo secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, la primera secretaria de la organización en La Habana, Mercedes López Acea, y el vicepresidente del Consejo de Estado y Ministro de Salud Pública Roberto Morales, entre otros dirigentes, recorrieron la nueva sede del Instituto de Hematología e Inmunología en el Vedado capitalino.

