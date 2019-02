Asiste Presidente cubano a balance de Economía y Planificación

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez asiste al balance del Ministerio de Economía y Planificación que pasa revista al trabajo de esa entidad en 2018.

Acompañan al mandatario el vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas, la Vicepresidenta del Consejo de Estado Gladys Bejerano, el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, y Jorge Cuevas, miembro del Secretariado del Partido Comunista de Cuba.

En el balance implementado para la etapa comprendida del pasado año, el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, detalla el trabajo de ese organismo, que entre otros temas asegura las inversiones y la marcha del Plan de la economía.

También, en el encuentro se discute sobre la informatización del Ministerio, que ya cuenta con una Página Web y con presencia en la red social Twitter.

