Asiste Machado Ventura a Conferencia de la CTC en Artemisa

Con la presencia del Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, dio inició este sábado la Conferencia Provincial XXI Congreso de la CTC en Artemisa.

Lázaro Millán, secretario del Buró sindical del astillero Roberto Nodarse, inició el debate de la sesión plenaria que entre otros temas de interés evalúan la sustitución de importaciones, la superación de los dirigentes sindicales y la sindicalización, aspectos de máxima prioridad para los trabajadores artemiseños.

Los 200 delegados a la Conferencia Provincial XXI Congreso de la CTC en Artemisa, ejercen su voto por la elección de los integrantes del Comité Provincial, según reporta en su perfil de Facebook en periodista Arián Ramos Gutiérrez.

La víspera tuvo lugar una muestra de los innovadores artemiseños en la Exposición XXI Congreso de la CTC, un reconocimiento por más de 40 años de aporte a la economía y a la defensa del territorio.

Con información de Radio Rebelde.

