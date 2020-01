Asiste Machado Ventura a asamblea juvenil en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, reconoció en Ciego de Ávila la preparación y responsabilidad de los jóvenes en la Asamblea XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Junto a la primera secretaria del comité nacional de esa organización, Susely Morfa, el dirigente insistió en trabajar con inteligencia y aprovechar bien lo que tenemos, ante el tenso momento que vive el mundo y el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba.

La delegada Susel Alonso habló del combate en las redes sociales en defensa de la Revolución, mientras el maestro Dimitri Gómez expresó las experiencias de la Escuela Raúl Corrales para incorporar a los estudiantes a todas las tareas.

En la Asamblea Provincial XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas se presentó la delegación avileña al evento nacional y se aprobó el nuevo comité y buró, el cual ratificó a Lianet Pazo, como primera secretaria.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.