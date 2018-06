Asiste Díaz-Canel a Asamblea IX Congreso de la FEU en Universidad de la Habana

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz Canel, asiste al IX Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de La Habana.

Los delegados que participan en el encuentro expresan la importancia de lograr un mayor funcionamiento orgánico en las residencias estudiantiles y las brigadas, así como su realización en las labores de impacto social y económico.

El presidente de la FEU en la Universidad de La Habana, Vicente Díaz Melián, expresó a Radio Reloj que en cada alumno está el pensamiento de dar continuidad histórica a la Revolución.

Díaz Melián dijo, además, que en la reunión tratarán también sobre la necesidad de fortalecer la preparación ideológica en las casas de altos estudios, teniendo en cuenta los retos de los jóvenes en el contexto actual.

