Asiste Díaz-Canel a Congreso de la UNEAC (+Fotos)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, asiste hoy a la última jornada del IX Congreso de la Unión de Escritores y Artísticas de Cuba, UNEAC.

Al reanudarse los trabajos se evocó el trascendental discurso de Fidel sobre la política cultural de la Revolución, pronunciado hace hoy 58 años y que pasó a la historia como «Palabras de los intelectuales».

También se informó el dictamen de las 6 comisiones de trabajo que sesionaron este sábado, entre ellas la que analizó el tema de la creación artística y la relación con las instituciones.

Sus participantes reconocieron que no es el mercado del arte el que determina las jerarquías artísticas y literarias, y que el fortalecimiento de la institucionalidad es fundamental para evitar el intrusismo profesional y la manipulación de los principios de la Revolución.

Prestar máxima atención a la programación cultural como fruto de un ejercicio de pensamiento colectivo sin concesiones populistas, fue uno de los reclamos de la comisión del Congreso de la UNEAC que analizó la proyección social de la cultura.

El grupo de trabajo dedicado al tema de: «Cultura, medios y redes sociales» abogó por avanzar en las acciones para preservar la memoria histórica con una visión integradora, y la urgencia de la participación de críticos y expertos en los medios donde las nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad.

En el dictamen de la comisión que centró sus debates en la relación con la cultura y el turismo se pronuncia por el reclamo de que prime la salvaguarda de la identidad cubana, con la promoción de lo mejor del arte cubano.

La sexta comisión remitió propuestas de modificaciones en los estatutos de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba.

La cultura es lo primero que hay que salvar, porque la cultura es el imaginario y la memoria de la nación, el núcleo de su resistencia y futuridad , expresó el Titular de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, en la jornada final del IX Congreso de la organización, a la que asiste el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Al presentar el informe Desafíos actuales de la cultura cubana, Barnet ratificó que, en medio de una coyuntura marcada por la política agresiva de Washington, la Revolución puede contar con sus intelectuales.

Insistió en estimular el talento, promover genuinas propuestas artísticas, incentivar la originalidad, solucionar las debilidades en el ejercicio de la crítica, y poner por encima de todo los valores de la cultura.

Un amplio debate entre los delegados al Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, generó el documento Desafíos actuales de la cultura cubana, con reflexiones que enriquecieron las acciones de la organización en su compromiso con la sociedad socialista, inclusiva y democrática a la que aspiramos.

La intelectual Graziella Pogolotti abogó por mantener viva la memoria histórica, y comprender la crítica artístico-literaria como ejercicio orientador e importante nexo entre creación y público.

Kike Quiñones, de la sección de Humor de la UNEAC, se refirió a la política cultural de la Revolución, que apostó desde sus inicios por la democratización del acceso a la cultura, y la defensa de la identidad.

Rolando Pérez Betancourt instó a crear un plan dirigido a la formación de la audiencia juvenil, hacia un arte vivo y auténtico, no banal y de mal gusto.

