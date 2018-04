Así ven la cumbre los periodistas que reportan desde Lima

Nuestro reportero, y enviado especial de la radio Cubana, Raúl Menchaca, concedió una entrevista a Cuba Hoy donde comenta el contexto peculiar en que se encuentra Perú a solo 3 días de la Cumbre de las Américas, y donde ya sesiona la de los pueblos, convocada por organizaciones populares y de izquierda.

A nivel popular, en la calle, aquí la gente no siente la cumbre, hay que comprender que la sociedad peruana de hoy vive un momento muy complejo en el sentido de que acaba de renunciar el Presidente Pedro Pablo Kuczynki, tras ser acusado de corrupción, comenta el periodista.

Resalta que con este son cinco presidentes consecutivos los que se han visto involucrados en casos similares.

Menchaca señala que los principales diarios peruanos -El Comercio , La República y Perú 21- están más ocupados en ventila los nuevos escándalos de corrupción que involucran a Keiko Fujimori, hija del ex-mandatario Alberto Fujimori, quien, paradójicamente, fue indultado por Kuczynski poco antes de abandonar el cargo en una maniobra política que se malogró.

Ese es el plato fuerte informativo en Perú, de la VIII Cumbre de las Américas prácticamente no se habla y eso es lamentable, porque a nivel hemisférico hay muchas cosas por resolver y es de esperar un poco más de interés por parte del país sede en un evento como este, opina el también comentarista de Radio Reloj.

Por su parte Aroldo García, de Radio Rebelde, añade que en este escenario la prensa cubana tiene el encargo de visibilizar a la verdadera sociedad civil cubana, donde hay estudiantes, campesinos y diversas organizaciones que han estado al lado de la revolución durante 60 años.

No fue casual -relata- que cuando llegamos aquí al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez nos fuimos inmediatamente a la Plaza de los Próceres a rendir homenaje a esta patria. Personalmente me emocionó llegar a Perú, pues cuando el terremoto de 1970 fui uno de los miles de cubanos que, como el Comandante en Jefe, donó sangre.

Dentro de pocas horas tendremos la cita de las sociedades civiles de toda la región, pero además habrá un encuentro de juventudes y otro de empresarios, así como el III Encuentro de Parlamentos de América, apuntó Aroldo García.

Para más detalles de lo que acontece en Lima desde la visión única de nuestro comentarista Raúl Menchaca te recomendamos sus crónicas limeñas o bien, síguelo a través de su cuenta personal twitter @rmenchaca59, así como por la de nuestra emisora @radiorelojcuba.

Estos son algunos de sus tuits más recientes desde Perú:

(Visited 1 times, 24 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.