Asegura Presidente de Cuba que Venezuela vence con firmeza y dignidad

La Habana, Cuba. – Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, afirmó en las redes sociales que Venezuela vence con dignidad y firmeza las amenazas imperiales.

En su cuenta en Twitter precisó: Hace un año no pudieron con Venezuela ni podrán. La Revolución Bolivariana enfrenta la amenaza imperial y con dignidad y firmeza vence.

El mandatario cubano enlaza su mensaje con la información publicada en el diario Granma sobre la celebración de los carnavales en esa nación suramericana con un gran despliegue logístico, recreativo y de seguridad, para garantizarle al pueblo venezolano unos festejos felices y seguros.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, llamó a sus conciudadanos a compartir con la familia, a disfrutar de los carnavales, en paz y tranquilidad; sobreponiéndose a las amenazas imperiales y ataques del último año.

