Asamblea Nacional votará hoy el nuevo Proyecto de Constitución (+Fotos)

La Asamblea Nacional votará hoy el nuevo proyecto de Constitución de la República con la asistencia del Primer secretario del Partido, Raúl Castro, y del presidente cubano Miguel Díaz Canel.

El titular del Parlamento, Esteban Lazo, explicó que la votación de los diputados será nominal, es decir uno por uno, pero antes hay un espacio para una discusión en la que están inscritos 52 legisladores.

Desde el pasado martes los diputados han trabajado sobre la nueva Carta Magna y en ese sentido se destacan los 3 grupos de trabajo estuvieron durante varias horas debatiendo sobre los diferentes temas del texto, afirmó Lazo previo a la detallada explicación del Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.

En la sesión matutina, los miembros de la Asamblea Nacional reconocieron la abnegada labor de los educadores y felicitarlos en su día.

Los parlamentarios Diana Sedal, y Yoandris Despaigne agradecieron el trabajo de la comisión redactora del proyecto de constitución por ofrecer un texto tan parecido al pueblo.

En el plenario de la Asamblea Nacional, José Castañeda, diputado por el capitalino municipio de La Lisa, apuntó sobre el significado de comenzar el referéndum popular el 24 de febrero, cuando se cumplen 124 años del reinicio de las guerras por nuestra independencia.

Afirmó que esa fecha histórica será el motor impulsor para convocar a los revolucionarios a participar en un sí por nuestra constitución, que ratifica los logros de nuestra Patria socialista.

María Petra Paterson, señaló que la aprobación de la Carta Magna fijará el rumbo estratégico de nuestra Revolución, en tanto la diputada Yolanda Gómez, de Cabaiguán, propuso que en el preámbulo quede plasmado el hecho histórico del inicio de las luchas independentistas.

