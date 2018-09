Arribó Presidente Cubano a Nueva York

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, arribó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, para cumplir una intensa agenda en el contexto de la 73 Asamblea General de la Oreganización de las Naciones Unidas,ONU.

Fue recibido por José Ramón Cabañas Rodríguez, embajador de Cuba en Estados Unidos de América y la embajadora Anayansi Rodríguez Camejo, Representante Permanente ante las Naciones Unidas.

En su primera jornada oficial en Estados Unidos este lunes, Díaz-Canel intervendrá en la denominada Cumbre de la Paz Nelson Mandela y ofrecerá un discurso en la Asamblea General el próximo 26 de septiembre, cuando se cumplen 58 años de la histórica presentación de Fidel allí.

El Presidente cubano será el décimo quinto Jefe de Estado en pronunciarse en el cónclave mundial de Nueva York este 26 de septiembre, que está dedicado a conmemorar el Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares.

Díaz-Canel mantendrá encuentros bilaterales con líderes del mundo, intervendrá en los principales foros y sostendrá encuentros con amigos estadounidenses y cubanos residentes en este país.

