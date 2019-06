Arribará hoy a Cuba agrupación de buques de la Marina de Guerra de Rusia

La Habana, Cuba. – En horas de la mañana de este lunes 24 de junio, está previsto el arribo al puerto de La Habana, en visita oficial, una agrupación de buques de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia.

Durante su estancia en nuestro país, los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria.

También, la agrupación de buques de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia recorrerá lugares de interés histórico y cultural, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Durante la entrada al puerto de La Habana serán disparadas 21 salvas desde la fragata Admiral Gorshkov como saludo a la nación, las que serán reciprocadas por una batería de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde la Fortaleza San Carlos de la Cabaña.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.