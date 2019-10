Arriba Díaz-Canel a Moscú

Moscú, Rusia. – En el anochecer de este 28 de octubre, hora de Rusia, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel arribó a la ciudad de Moscú para cumplimentar la última etapa de su visita de trabajo a la Federación de Rusia.

La información publicada en Twitter por el sitio de la Presidencia de Cuba indica que al pie de la escalerilla fue recibido por Serguéi Riabkov, viceministros de Relaciones Exteriores y otros funcionarios de la cancillería rusa.

Díaz-Canel arribó el sábado a la ciudad de San Petersburgo donde visitó sitios de interés histórico y cultural y sostuvo un encuentro de trabajo Viacheslav Makarov, directivo del Parlamento en esa urbe.

Poco antes de partir rumbo a Moscú, el mandatario visitó el Museo de la Defensa de Leningrado, donde recibió explicaciones de la hazaña del pueblo soviético durante los 900 días del asedio a esa ciudad héroe.

La jornada incluyó una visita al museo de Fabergé, donde se guardan 9 de los 69 huevos de Pascua tallados por el famoso joyero ruso Pavel Carl Fabergé.

El presidente cubano tiene previsto en su agenda, una reunión mañana con su homólogo Vladimir Putin, quien recientemente participó en la Cumbre ruso-africana, donde se llegaron a acuerdos contra políticas unilaterales.

Rusia es la última etapa de una gira del presidente cubano por Europa, que incluyó visitas a Irlanda, Belarús y Azerbaiyán.

