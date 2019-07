Arriba a Venezuela el presidente cubano Miguel Díaz-Canel (+Fotos)

Caracas, Venezuela. – El presidente cubano Miguel Díaz-Canel llegó hoy a Venezuela y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por el Canciller venezolano Jorge Arreaza.

El mandatario cubano asistirá a la clausura del XXV Foro de Sao Pablo, que reúne a las fuerzas de izquierda de Latinoamerica y donde se trazan estrategias para enfrentar la arremetida imperial contra el continente.

Pocas horas antes de su llegada a Caracas, Díaz-Canel había indicado en la red social Twitter que Mañana llevaremos al Foro de Sao Pablo en Caracas, los mensajes de la Cuba de principios políticos invariables, para fortalecer la integración de las fuerzas de izquierda y su movilización frente a la ofensiva imperial que se ha propuesto quebrarnos, dividirnos y enfrentarnos.

El presidente cubano al arribar hoy a Caracas manifestó que Cuba viene a ratificar en este foro su apoyo incondicional a Venezuela y la Revolución Bolivariana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.