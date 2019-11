Arriba a Cuba desde Ecuador último grupo de colaboradores de la Salud

La Habana, Cuba. – Integrado por más de 170 profesionales de la Salud regresó este martes a la Patria el segundo y último vuelo de la brigada médica que laboraba en Ecuador.

La aeronave de Cubana de Aviación primero hizo escala en el Aeropuerto Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, donde fueron recibidos 96 colaboradores y luego 75 arribaron al Aeropuerto José Martí.

El recibimiento en la terminal aérea capitalina estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública José Ángel Portal, la viceministra primera del ministerio del Transporte, Martha Oramas y la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González.

El secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, Santiago Badía, destacó que regresaban victoriosos por haber entregado amor y profesionalidad a personas humildes y desposeídas en tierras ecuatorianas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.