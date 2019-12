Aprobada Ley del Presupuesto del Estado para 2020 en Cuba

La Habana, Cuba. – Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobaron la Ley del Presupuesto del Estado para 2020 y el dictamen de la Comisión Económica correspondiente a este tema, en sesión a la que asisten el primer Secretario del Partido Raúl Castro Ruz, y el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

También, a propuesta del titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, aprobaron de manera unánime un paquete de medidas presentado antes por el Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil.

Ese paquete incluye las 12 prioridades de la economía nacional para el año próximo, 37 medidas de ahorro y 28 que favorecen el desempeño de la empresa estatal socialista.

Esta es la primera vez que la Asamblea Nacional, además de aprobar la Ley del Presupuesto, asume -como propia- decisiones que impactan sobre la economía y que serán controladas por los diputados.

