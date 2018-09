Apoyo incondicional a la Revolución desde las cuadras de Cuba

La sesión plenaria del IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, (CDR), resaltó nuevamente el respaldo a las palabras del presidente Miguel Díaz- Canel en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Los jóvenes enviaron un mensaje claro a la administración de Donald Trump: Seguiremos los ideales de Fidel y de los héroes y mártires de la Revolución y no permitiremos que se afecte la independencia y soberanía de la Patria bajo los principios del socialismo.

En la sesión de la tarde la delegada de La Habana, Irina Serra, destacó las fortalezas del proceso Noveno Congreso, que benefició el completamiento de las estructuras de base con una mejor caracterización de las comunidades.

El representante de Las Tunas, Adelkys Telles, defendió en el evento de los CDR el trabajo comunitario integrado, con el que se impulsan en esa provincia proyectos que benefician la producción de alimentos y programas sociales.

Con el acompañamiento de organizaciones solidarias de varios países, los delegados al congreso cederista se pronuncian por fortalecer la vigilancia y combatividad en las cuadras.

Yilian Santos, de Villa Clara, refirió que no podemos olvidar para que fueron creados los CDR y resaltó el aporte a la seguridad de las costas del destacamento Mirando al Mar, el cual, según opinó, debe insertarse también a la Tarea Vida.

Los delegados al congreso analizan con sentido crítico cuánto falta por hacer en los barrios para fortalecer el funcionamiento de la mayor organización de masas del país que dentro de unas horas llegará a su aniversario 58.

En la jornada vespertina de este jueves se presentan los candidatos a miembros de la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución y en horas de la noche se condecorarán a prestigiosos cederistas del país.

