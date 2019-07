Apoya Cuba proceso de diálogo político de Venezuela

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, confirmó el apoyo de Cuba al proceso de diálogo que promueve el gobierno de Venezuela con la oposición, para garantizar la paz política en el país sudamericano.

Apoyamos la iniciativa de diálogo en curso del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, basado en los principios del Derecho Internacional, y en los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, publicó en Twitter el ministro de cubano Relaciones Exteriores.

Con el mensaje, el jefe de la diplomacia de la isla, reitera la posición que siempre han adoptado las autoridades de La Habana sobre la posibilidad de una solución pacífica a la situación política venezolana.

Como recuerda Bruno Rodríguez, así está plasmado en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.

