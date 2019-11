Aplican nuevas normas jurídicas al Trabajo por Cuenta Propia

La Habana, Cuba. – Como parte del perfeccionamiento continuo del Trabajo por Cuenta Propia, las nuevas normas jurídicas No. 103 y 104 se publican hoy en la Gaceta Oficial de la República.

En conferencia de prensa, la Viceministra Primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, explicó que la aprobación de las medidas incorpora actividades, compacta y perfecciona alcances, simplifica trámites y reduce el tiempo de otorgamientos.

Acotó que se realizan adecuaciones tributarias y se ordenan temas relacionados con la comercialización de producciones y servicios, incluidos en el encadenamiento entre los actores de la economía.

En las nuevas actividades para el ejercicio del trabajo por cuenta propia aparecen las de Operador y/o arrendador de equipamiento para la producción artística; Agente de selección de elenco -casting- y auxiliar de producción artística.

Ampliar la gama de servicios del sector no estatal

Otras actividades reguladas del sector no estatal en la Gaceta Oficial de hoy son las de Traductor e Intérprete Certificado; Productor Vendedor de Productos Alimenticios y Pescador Comercial, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Pesca.

Las normas jurídicas contemplan la integración de actividades como el Artesano-Talabartero-Productor vendedor de calzado, y se incorpora el Vendedor de flores artificiales.

El nuevo reglamento sobre la Licencia de Operación del Transporte, y el experimento realizado en La Habana con los porteadores privados, tuvo necesarias modificaciones como la unificación en una sola modalidad de licencia.

Las modalidades de Libre y Ruta pasarán a la Regular, y se extiende la obligatoriedad del uso de tarjeta magnética para la adquisición de combustible. En otros trabajos profundizaremos en las referidas normas jurídicas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.