Aplican en Cuba nuevas regulaciones para la Agricultura

La Habana, Cuba. – En busca de perfeccionar el funcionamiento de las Cooperativas Agropecuarias el Ministerio de la Agricultura aprobó nuevas normas jurídicas recogidas en el Decreto Ley 365 que publica hoy la Gaceta Oficial Ordinaria No. 37.

El director de Desarrollo Cooperativo del Ministerio, Ricardo Monzón, informó que esas medidas entrarán en vigor dentro de 6 meses, tiempo en el que se capacitará a todas las personas relacionadas con las diferentes bases productivas.

Afirmó que la aprobación del Decreto Ley 365 tiene como objetivo principal reordenar la dispersión jurídica existente sobre las cooperativas agropecuarias y poner a todos los actores del escenario productivo en igualdad de condiciones.

Ricardo Monzón señaló que también añade nuevos principios para el adecuado funcionamiento de las cooperativas las del sector campesino.

La liberación al máximo de las fuerzas productivas del sector agropecuario y forestal y la creación de escenarios favorables para el desarrollo de sus actividades, están entre los elementos novedosos de las nuevas normas jurídicas aprobadas por el Ministerio de la Agricultura sobre las Cooperativas Agropecuarias.

El director Jurídico del ramo, Orlando Díaz, explicó que en el Decreto Ley 365, que publica hoy la Gaceta Oficial también se resalta el papel del contrato como medida regulatoria.

Agregó que se unifica el régimen económico de las cooperativas agropecuarias en lo referente a la formación y distribución de los fondos, partiendo de sus características propias.

Orlando Díaz resaltó que las nuevas normas jurídicas también facilitan el acceso a la obtención de créditos bancarios, insumos y ciclos tecnológicos, lo cual, sentenció, redundará en mayores producciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.