Anuncian serie postal sobre patriotas

La celebración por el aniversario 150 del inicio de las luchas independentistas incluye la cancelación, el nueve de octubre en Bayamo, de una serie postal dedicada a emblemáticos patriotas, que contiene el primer sello con la figura de Fidel después de su muerte.

La actividad abrirá el programa por la efeméride del diez de octubre, por lo que una de sus ocho estampillas refleja a Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte.

Directivos del Grupo Empresarial Correos de Cuba y de la Federación Filatélica Cubana informaron que habrá postales dedicadas a la familia de los Maceo, a Martí, Gómez y Calixto García; así como a Mella, Villena y Guiteras.

Los líderes sindicales Lázaro Peña, Jesús Menéndez y Aracelio Iglesias aparecen en otro sello de la serie, que se completa con sendas hojas filatélicas dedicadas a Frank País, Abel Santamaría y José Antonio Echeverría, así como a Camilo, Celia y el Che.

