Anuncian normas para la creacción audiovisual y cinematográfica en Cuba

La Habana, Cuba. – La Gaceta Oficial publica hoy el Decreto Ley 373 con las nuevas normativas para los creadores audiovisuales y cinematográficos independientes, que entrarán en vigor dentro de 90 días. en Cuba.

Esa novedosa regulación fue dada a conocer por el presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, Ramón Samada, acompañado por funcionarios de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Finanzas y Precios, así como del Banco Central de Cuba.

El nuevo texto legal reconoce la figura del creador independiente de obras audiovisuales y cinematográficas y crea un Registro para que tanto el ICAIC como el Instituto Cubano de Radio y Televisión inscriban a quienes se dedican a esos menesteres.

Quienes trabajan en Televisión tendrán la misma condición que quienes hacen cine, subrayó el titular del ICAIC al explicar el ingreso a ese registro.

El Decreto Ley 373 aprobó la formación de los Colectivos de Creadores audiovisuales y cinematográficos, con hasta tres de los inscritos en el Registro, a quienes se les pueden sumar otras personas para participar en todas las etapas de la producción.

Muy relevante resulta la creación de un Fondo de Fomento para la producción audiovisual y cinematográfica, que se conforma con recursos del Presupuesto del Estado, de manera independiente a los asignados al ICAIC y al ICRT.

También se constituye una Comisión Fílmica, presidida por el Ministerio de Cultura e integrada por cuantas instituciones sean necesarias para facilitar la producción nacional y extranjera.

Las nuevas normas recogen otras figuras del trabajo por cuenta propia, definidas como Operador y arrendador de equipos tecnológicos, Agente de selección de elencos y Auxiliar de producción artística.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.