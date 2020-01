Anuncian en Cuba próxima votación de Ley del Servicio Exterior

La Habana, Cuba.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, anunció hoy que en julio próximo el Parlamento debe aprobar la Ley del Servicio Exterior, como parte del cronograma legislativo del país.

El titular de Relaciones Exteriores escribió en su cuenta en Twitter que la normativa estipula los principios del funcionamiento de la diplomacia revolucionaria cubana.

La nueva ley forma parte del grupo de regulaciones que se votarán en la Asamblea Nacional este año entre las que se destaca: la ley de Salud Pública, y la Vivienda, también se aprobarán normativas que regularán el funcionamiento del Consejo de Ministros, del Gobierno Provincial y del Consejo de la Administración Municipal.

El cronograma incluye decretos-leyes para reforzar la institucionalidad del país, para así dar cumplimiento a los acuerdos aprobados durante la última sesión del Parlamento cubano en diciembre pasado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.