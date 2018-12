Anuncia Servicio de Ciudadanía de Estados Unidos su cierre en Cuba

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, anunció el cierre permanentemente de su oficina local en Cuba, cuyas labores pasarán a realizarse en la capital mexicana.

De acuerdo con un comunicado difundido por esa entidad, el cese de ese centro comenzó este lunes, y la oficina en Ciudad México asumirá la jurisdicción sobre los asuntos de inmigración a Estados Unidos atendidos anteriormente en La Habana.

Asimismo, el Departamento norteamericano de Estado en la capital del país caribeño se encargará de ciertos servicios proporcionados anteriormente por el Servicio, agregó la declaración.

El texto recordó que desde el otoño de 2017 fueron suspendidos casi en su totalidad los servicios de visas de la Embajada estadounidense en La Habana, tras la decisión de la administración de Donald Trump de reducir de forma considerable el personal en esa legación.

