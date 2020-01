Antorchas encendidas iluminarán la noche martiana

La Habana, Cuba. – Hoy, desde las 08:00 de la noche, integrantes de las organizaciones estudiantiles y juveniles junto al pueblo se concentrarán en la escalinata de La Universidad de La Habana para participar en la tradicional Marcha de las Antorchas, en homenaje a José Martí en el aniversario 167 de su natalicio.

Mojamed Asis Pérez Caldevilla, miembro del secretariado nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), explicó a Radio Reloj, que el desfile se efectuará a las 10:00de la noche desde la institución académica.

Subrayó que la Marcha de las Antorchas por el aniversario 167 del natalicio de José Martí, tomará la calle de San Lázaro hasta llegar a la Fragua Martiana, donde se rendirá tributo al Maestro.

Precisó Pérez Caldevilla, que en el desfile las nuevas generaciones alzarán sus voces contra el bloqueo de Estados Unidos.

