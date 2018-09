Ante la política imperial contra Cuba, más unidad

En la apertura de la jornada Tenemos Memoria, en contra del Bloqueo y el Terrorismo, recordó las víctimas del sabotaje a La Coubre, la epidemia de dengue hemorrágico y el bloqueo, actos genocidas que han causado mucho sufrimiento al pueblo.

Irma Dioli, presidenta de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, denunció la barbarie del imperialismo hacia los cubanos y ratificó el compromiso de defender la Isla.

Talia Gatorno Espinosa, nieta del copiloto del avión siniestrado en Barbados, expresó su dolor por no disfrutar de su abuelo, víctima del crimen. La Jornada Tenemos Memoria, en contra del Bloqueo y el Terrorismo agrupa a organizaciones solidarias con la Revolución Cubana.

Durante la conmemoración en el hotel Copacabana por los 21 años del acto terrorista que costó la vida al joven italiano, hizo un recuento de la política del imperialismo contra Cuba y destacó la incansable lucha de Giustino Di Celmo, padre de Fabio, en apoyo a la Revolución.

Julia Outrive, fundadora del Hotel Copacabana y testigo de aquel hecho, expresó que Fabio rebosaba amor y simpatía por el pueblo cubano, al que prefería visitarlo, dijo, por amistoso y solidario.

El tributo al joven italiano se inserta en la Jornada Tenemos Memoria en contra del Bloqueo y el Terrorismo, que se extiende hasta el seis de octubre.

