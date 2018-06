Ante la piedra que guarda toda la gloria del mundo

Por Angélica Paredes

Con una flor blanca en la mano, denominada cala, que florece en la Sierra Maestra, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rindió tributo a Fidel ante el monolito que atesora toda la gloria del mundo.

Frente a la piedra, Díaz – Canel saludó al líder de la Revolución como lo hace un soldado ante su invencible Comandante en Jefe. Bajo el sol abrasador de la tierra santiaguera, Díaz-Canel homenajeó al Comandante en Jefe frente a la roca extraí­da de un sitio próximo a la Gran Piedra, que guarda la urna de cedro con las cenizas de Fidel.

Luego el tributo al Héroe Nacional, al Padre de la Patria y a Mariana, Madre de todos. Cuando termina el recorrido por Santa Ifigenia, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez regresa caminando sobre sus propios pasos, siguiendo la huella de los héroes y mártires que nos trajeron hasta aquí.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.