Ante la Covid-19; cumplir medidas de higiene

La Habana, Cuba. – Para protegerse de la Covid-19 es fundamental lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, frotándolas bien para eliminar cualquier suciedad o vestigio del virus, susceptible a soluciones alcohólicas e hipoclorito de sodio.

Es importante cubrirse la boca y nariz con el pañuelo o el codo al toser o estornudar, mantener distancia mínima de un metro de cualquier persona que tosa o estornude, y evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos pues son la principal puerta de entrada del nuevo coronavirus.

Se recomienda no automedicarse, usar mascarillas o nasobucos solo cuando esté enfermo o cuide a quien lo está, y evitar aglomeraciones ante cualquier sintomatología respiratoria.

Acuda de inmediato al médico si tiene síntomas de la Covid-19, entre ellos fiebre, tos, congestión nasal, cansancio o fatiga, dificultad para respirar, diarrea, dolor muscular y de garganta.

La Covid-19, enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, se transmite de persona a persona, a través de las goticas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando alguien infectado tose o exhala.

Esas goticas caen sobre los objetos y superficies, de modo que otras personas pueden contraer el virus si palpan esas áreas y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, de ahí la importancia de desinfectar y protegerse.

Cuba cuenta con un Sistema Nacional de Salud y una estructura multisectorial organizada para enfrentar la Covid-19; cada persona debe asumir con responsabilidad y disciplina las medidas de higiene, así contribuiremos al control de la enfermedad.

Resulta necesario no alarmarse, pues lo importante es prepararse, elevar la vigilancia y el control para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Manténgase informado.

