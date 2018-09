Analizan Proyecto de Carta Magna en Bayamo

El colectivo de la delegación provincial de la Agricultura en Bayamo, propuso adiciones y modificaciones al Proyecto de Constitución, y destacó la singular importancia del documento para el futuro del país y la continuidad de la Revolución.

Trabajadores y directivos de ese colectivo de Granma, significan que el proceso muestra cómo las principales decisiones del Estado Cubano se consultan con las masas para llegar a las conclusiones más acertadas y justas según corresponda.

Al debatirse la futura Ley de Leyes en la Delegación de la Agricultura en Granma, los asistentes dijeron que el texto contiene las ideas, enseñanzas y el legado de Fidel, artífice principal del socialismo en Cuba

Destacaron que el Proyecto de Constitución ratifica el derecho de cada cubano a la salud y la educación gratuita, y que trabajar más y eficiente, define el desarrollo socioeconómico de Cuba.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.