Analizan inversiones en la vivienda

El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, presidió una reunión de chequeo de la marcha del Programa de la Vivienda en las provincias de Mayabeque y Artemisa.

En el teatro del Comité Municipal del Partido de este último territorio, Ramiro Valdés llamó a potenciar la producción local de materiales de la construcción para avanzar con mayor agilidad en ese empeño, en consonancia con la convocatoria hecha por la máxima dirección del país.

También el dirigente de la Revolución, hizo énfasis en la cooperación que se necesita entre todos los factores, entidades y empresas para la confección de moldes y otros aditamentos, que se requieren para aumentar la producción alternativa.

Otro tema que motivó el debate en el encuentro fue el enfrentamiento a los hechos de delito, corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.