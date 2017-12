Analiza presidente del Parlamento tareas de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba.- El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, sostuvo un encuentro con los principales cuadros de la provincia Santiago de Cuba donde analizó la marcha de las principales tareas del territorio al concluir el presente año.

El miembro del Buró Político dedicó un espacio importante a las labores recuperativas por los daños ocasionados por el huracán Sandy y en especial a la construcción de viviendas donde sufrieron alguna afectación unas ciento setenta y un mil familias santiagueras.

En este sentido, Beatriz Jhonson, presidenta del gobierno en el territorio, señaló que aunque queda mucho por hacer, la provincia alcanza hoy un 82 por ciento de recuperación en viviendas.

En el encuentro, Lazo insistió en la importancia de la producción local de materiales de la construcción en Consejos Populares para impulsar esa priorizada tarea.

Otros retos para el 2018

El análisis con los cuadros sobre el trabajo desarrollado por Santiago de Cuba, Esteban Lazo abogó por el estudio del discurso del General de Ejército Raúl Castro, en las conclusiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Reiteró la trascendencia para el país, del cumplimiento del plan anual de las empresas, la producción de azúcar, de los renglones de la agricultura, el turismo, los fondos exportables y el plan de la economía de la provincia.

También, este domingo, Lazo rindió tributo al Héroe Nacional José Martí, a Carlos Manuel de Céspedes, a Mariana Grajales, y al Comandante en Jefe Fidel Castro, en el cementerio Santa Ifigenia.

Lo acompañó la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, y directivos de organismos de la administración central del Estado, junto al secretario del Partido en la provincia Lázaro Expósito Canto.

