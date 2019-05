Analiza Díaz-Canel situación socioeconómica de Holguín (+Fotos)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evaluó hoy la situación socioeconómica de Holguín, en la clausura de la visita gubernamental efectuada a esa provincia.

Ante integrantes del Consejo de Ministros y dirigentes locales del gobierno y del Partido Comunista de Cuba, el dignatario cubano convocó a la unidad para impulsar el desarrollo de nuestro país.

En la reunión conclusiva, Díaz-Canel analizó los resultados de los recorridos efectuados por ministros, viceministros y funcionarios del Gobierno; quienes informaron de las áreas visitadas por ellos.

El titular cubano de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, informó en el encuentro que se realizarán inversiones en 6 áreas de Holguín, para aminorar los efectos de la sequía.

Por su parte, el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, resaltó las potencialidades de Holguín para la exportación y sustitución de importaciones.

