Amplio y esclarecedor debate sobre el Proyecto de Constitución (+Fotos)

Un ejercicio colectivo en torno al nuevo Proyecto de Constitución realizan hoy los diputados cubanos reunidos en tres grupos de trabajo, en el Palacio de Convenciones de La Habana, previo al II Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Con la presencia del Primer Vicepresidente Salvador Valdés Mesa, tiene lugar el intercambio en una de las salas, en la que los parlamentarios sugieren, formulan planteamientos y aclaran dudas con miembros de la comisión redactora.

Sobre el Preámbulo del documento, el diputado Eusebio Leal propuso incorporar el aniversario 150 de la Constitución de Guáimaro, como forma de reconocer a los legisladores de entonces, precursores de los que hoy conforman la Ley de Leyes.

En los debates, los parlamentarios coincidieron en la supremacía de la Constitución y la necesidad de su cumplimiento.

Como parte del debate sobre el nuevo Proyecto de Constitución, el diputado Fernando González sugirió reflejar, en el Artículo 31 del Título Fundamentos Económicos, que la distribución de las riquezas sea cada vez más justa.

En el artículo 24 de ese mismo Título, que procede del último párrafo del 23, Ania Lastre, de La Habana, pidió definir cuáles serían las principales infraestructuras incluidas como propiedad socialista de todo el pueblo.

Un amplio debate generó ese asunto, con criterios que respaldaron el planteamiento de la diputada, y otros que abogaron por mantenerlo de la misma manera.

El parlamentario Pablo Oden Marichal destacó, por su parte, la condición del Estado cubano como laico, pues instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas de este, y todas tienen los mismos derechos y deberes.

