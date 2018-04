Amplia repercusión en Cuba de denuncia en VIII Cumbre de las Américas

La prensa cubana resalta este viernes la denuncia realizada en Lima por el representante gubernamental de la isla en la VIII Cumbre de las Américas Juan Antonio Fernández, quien rechazó la presencia de mercenarios en esa reunión.

Los diarios Granma y Juventud Rebelde, las emisoras Radio Reloj y Radio Rebelde, el Sistema Informativo de la Televisión y otros medios digitales e impresos se hacen eco de la postura asumida por el diplomático en uno de los foros enmarcados en la cumbre hemisférica.

Fernández afirmó que Cuba no aceptará la presencia de mercenarios ni dialogará con terroristas , en alusión a la participación de contrarrevolucionarios de origen cubano al servicio de Estados Unidos en ese encuentro.

A Cuba se respeta, con Cuba no se metan, sentenció en el foro, en el cual mostró una foto de uno de esos contrarrevolucionarios con Luis Posada Carriles.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales de Bolivia, José María Alessandri, consideró que la Cumbre de las Américas desde su creación se convirtió en instrumento de la política de Estados Unidos, reflejan medios locales.

Alessandri indicó que tal aseveración se aprecia este año, cuya actitud injerencista se pone de manifiesto con la exclusión de Venezuela a la VIII edición de la Cumbre, por tener un gobierno democrático, electo por voluntad popular.

Señaló que esa situación resultó el detonante para que, desde hace más de 12 o 13 años, las organizaciones sociales del continente desarrollen de forma paralela la Cumbre de los Pueblos.

En esta versión, programada para hoy y mañana en Lima, el asunto Venezuela y su presidente Nicolás Maduro es uno de los más importantes a tratar, además del tema marítimo boliviano, destacó.

(Por Jorge Luis Batista)

Especial reconocimiento expresan granmenses de diversos sectores a los miembros de la sociedad civil de Cuba que dignamente representan a nuestro pueblo y a la Revolución, en los eventos paralelos a la Cumbre de Las Américas en Lima, Perú,

El educador Miguel Pérez, dijo a Radio Reloj, que nuevamente se abrió paso a la verdad de la mayor Isla del Caribe, y recibieron otra contundente derrota los mercenarios que pagados por el imperio pretendían desacreditar a la patria de Céspedes, Martí y Fidel.

A Cuba se respeta, seguimos fieles al legado de Fidel, al Partido y garantizamos que la Revolución sea irreversible, manifestó David Rodríguez, periodista y conductor de la revista Matutina Hoy en la Noticia, de Radio Bayamo.

Por su parte, Daniel García, Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, en Granma, reiteró a los yanquis que con Cuba no se metan.

