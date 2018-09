Amplia agenda de Díaz-Canel en Nueva York (+Fotos)

Por: Angélica Paredes López

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cumple una amplia agenda de encuentros bilaterales correspondiente a su segundo día en el período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ONU.

En la sede de la mayor organización internacional existente, el Jefe de Estado se reunió con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez; con el mandatario de Argentina, Mauricio Macri; y luego con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Como parte de su agenda, Díaz-Canel tiene previsto una jornada vespertina provechosa, donde sostendrá otros encuentros bilaterales con líderes y gobernantes que asisten a la cita mundial.

En esa se incluyen una intervención en la sesión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, y en los debates conmemorativos por el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

