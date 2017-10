Amor y agradecimiento para Cuba

Para el pueblo cubano mucho amor y agradecimiento por parte de todos los puertorriqueños que amamos la justicia, la libertad y a Cuba expresó a la prensa cubana en el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, el independentista puertorriqueño Oscar López Rivera.

En el Main Media Centre la ciudad rusa de Sochi, el destacado luchador dijo que nos incumbe a todos pero especialmente a la juventud llevar esta batalla contra del Imperialismo, que hace mucho daño a nuestros países y tiene que ser erradicado del

López Rivera dijo que tiene que parar el bloqueo que sufre Cuba y el colonialismo, desafío que enfrentan los puertorriqueños desde hace 119 años y pretende erradicarlos de la faz de la tierra.

El colonialismo nos destruye nos deshumaniza, sentenció el líder popular quien participa en el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en Sochi.

Luchar contra el imperialismo

El luchador independentista, Oscar López Rivera dijo que trae en su camiseta al XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en la ciudad rusa de Sochi el mensaje del asesinato que se está cometiendo contra el pueblo puertorriqueño.

Criticó que el presidente de Estados Unidos llegó a Puerto Rico como un payaso a hablar de la forma más insensible e indignante y refirió Un gobierno representado por Donald Trump nos indica dónde está el imperialismo hoy día.

López Rivera, quien estuvo 36 años prisionero en Estados Unidos por luchar contra el colonialismo, denunció que tras el paso del huracán María vemos lo que Estados Unidos se atreve a hacer en su Isla: pone un cuerpo militar cuando el pueblo lo que necesita es ayuda.

Confirmó que viajará a Cuba el próximo 12 de noviembre para abrazar a todo el pueblo cubano. Desde Sochi, Rusia, reportó Yoanny Duardo Guevara

